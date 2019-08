Sub 15enne ha un malore nel lago Maggiore, interviene l’elisoccorso

Un sub di 15 anni ha avuto un malore mentre stava facendo immersioni con i genitori nel lago Maggiore, all’altezza di Castelveccana, nel Varesotto. Il ragazzo, una volta tornato in superficie da un’immersione, e poi a riva, non si è sentito bene. Ha avuto un malore, capogiri e problemi di respirazione, probabilmente dovuti ad una risalita troppo rapida dall’acqua. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato in rianimazione, ma non in pericolo di vita.