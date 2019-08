Ha aggredito il custode del cimitero di Lambrate, a Milano, colpendolo con il manico di una scopa per strappargli una catenina d’oro e per tentare di rubargli il motorino. In seguito, è entrato nella guardiola e ha cominciato a rompere tutti i vetri e sfasciare i suppellettili. Protagonista dell’episodio un egiziano di 29 anni sotto l’effetto di stupefacenti e con precedenti penali. Per bloccare l’uomo si è reso necessario l’intervento di sei carabinieri, i quali lo hanno caricato in macchina dove ha continuato a dare in escandescenze, rompendo un finestrino e causando altri danni. Il 29enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rapina e danneggiamento. Il custode del cimitero ha rimediato una contusione a un braccio ma ha rifiutato le cure.