A Esino Lario, in provincia di Lecco, è stato recuperato un uomo che cercava funghi nei boschi. Nella giornata di ieri, domenica 18 agosto, era caduto in un burrone all'Alpe Agueglio, facendo un volo di 100 metri, riportando delle ferite: sul posto è arrivato l'elisoccorso da Como, oltre alle squadre territoriali che hanno dovuto tagliare alcuni alberi per eseguire le manovre di recupero con il verricello. L'uomo di 59 anni è residente nella Brianza lecchese ed è stato portato all'ospedale di Lecco non in gravi condizioni.

Altri incidenti in montagna

Poco prima delle 15 di ieri, domenica 18 agosto, si è verificato un altro incidente in montagna, ai Piani di Artavaggio, comune di Moggio, dove un ragazzo di 23 anni di Cremona si è lussato una spalla, nei pressi del rifugio Casari. Sul posto l'elisoccorso di Sondrio che lo ha portato all'ospedale di Gravedona. Infine poco dopo le 18 un altro intervento per una ragazza di 17 anni di Lecco, che ha subito un trauma a un ginocchio mentre si trovava sulla Grigna Settentrionale, alla Bocchetta di Piancaformia. È stata recuperata dall'elicottero di Como, che l'ha portata all'ospedale di Lecco.