Sondrio, incendio devasta fienile: non si esclude l’ipotesi del dolo

Nella nottata di oggi 18 agosto un incendio ha distrutto un fienile in località Scilano, nel territorio comunale di Piuro (Sondrio). I vigili del fuoco del distaccamento di Mese, con i pompieri volontari, sono stati impegnati a domare le fiamme dalle fino alle 9 e 40 di mattina. Il rogo ha divorato 150 balle di fieno per un totale di circa 30 quintali. Il danno ammonta a circa mille euro, da aggiungere ai costi per rifare la struttura, andata distrutta, a cominciare dal tetto.

Da non escludere l’ipoteso di incendio doloso

I vigili del fuoco, nelle prime indagini, tendono a escludere fra le possibili cause l'autocombustione, in quanto il fieno è stato stivato già da un mese e anche il cortocircuito non è una ipotesi plausibile perché la cascina, data in affitto a un allevatore della zona, è priva di corrente elettrica. Potrebbe dunque trattarsi di un incendio doloso.