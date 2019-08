Ha commentato la notizia di un incendio doloso augurandosi che un tunisino fosse "riaccompagnato a calcioni nel sedere nel suo paese d'origine" dopo aver appiccato il rogo, ma l'uomo in realtà era la vittima. L'autore del post su Facebook è il sindaco leghista di Gallarate, Andrea Cassani, il quale ha ammesso di aver sbagliato quando ha scoperto che il tunisino, proprietario dell'auto bruciata - come racconta il quotidiano La Prealpina - non ha appiccato l'incendio. A compiere il gesto è stato, invece, un italiano di 60 anni con problemi psichici. Il sindaco ha ammesso l'errore sul suo profilo privato: "Ho sbagliato, è vero".

Post rimosso dopo pochi minuti

Il post dal titolo 'tunisino dà fuoco ad auto per passare il tempo' è stato rimosso dopo pochi minuti ma è stato fotografato e pubblicato da esponenti del Pd locale che hanno ironizzato: "I giornali scrivono di un sessantenne che dà fuoco all'auto di un tunisino e lui che fa? Trasforma la vittima in carnefice. Per Cassani è difficile leggere mentre il suo nutrito ufficio stampa è in vacanza".