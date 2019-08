Rapina una prostituta e poi si ferisce, arrestato 34enne a Milano

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata ai danni di una prostituta a Milano, nel quartiere Baggio, periferia Ovest della città. L’uomo, dopo aver portato la vittima, una romena di 26 anni, in un motel in via Lombardi, l'ha riaccompagnata in strada, dove ha estratto una pistola a pallini e ha esploso un colpo in aria. Dopo averla minacciata si è fatto consegnare da lei 500 euro in contanti, il telefono cellulare e i documenti.

È in ospedale dopo essersi ferito con un’arma da taglio

La polizia è riuscita a recuperare le generalità del 34enne al motel e l’ha raggiunto nell’appartamento in via Ceriani dove vive coi genitori, per arrestarlo. L’uomo, pluripregiudicato con precedenti per rapina, è stato trovato con ferite da arma da taglio su tutto il corpo, che lui stesso si era auto inflitto. Si trova ora piantonato all'ospedale Sacco di Milano dove è stato portato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. La polizia ha perquisito la sua auto dove ha trovato la pistola a pallini di plastica, una borsa con i soldi e il cellulare della donna.