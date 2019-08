Frontale tra due auto in Lomellina: quattro feriti tra cui una bambina

Un uomo, due donne e una bambina di 10 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in Lomellina lungo la strada che collega i comuni di Frascarolo e Torre Beretti, in provincia di Pavia. I quattro sono stati soccorsi dal personale del 118 di Pavia e trasportati agli ospedali di Alessandria e Casale Monferrato. Tra i feriti, due in codice giallo, non ci sono persone in pericolo di vita.

L'incidente

Due vetture si sono scontrate frontalmente, finendo in un campo che costeggia la strada. Oltre al 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due auto.