La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Bella giornata di sole in Lombardia, dove avremo cieli per lo più poco nuvolosi. Classici cumuli pomeridiani sui monti, ma con bassa probabilità di piovaschi. Clima tipicamente estivo, gradevole e senza eccessi. Minime notturne al di sotto dei 20°C, massime intorno ai 29-30°C. Poca afa. Venti deboli ovunque.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.