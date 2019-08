Sono iniziate le pulizie all'interno della torre sette dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove un incendio ha causato la morte di una ventenne ricoverata in Psichiatria. Il reparto, al terzo piano, è ancora sotto sequestro, mentre i tecnici stanno ripulendo il piano superiore, danneggiato dal fumo, e quelli inferiori.

La torre sette è ancora vuota

Alcune stanze sono già state ripristinate, ma i lavori proseguiranno per tutta la giornata. La torre sette è ancora vuota e non si conoscono le tempistiche per il rientro degli ottanta pazienti, ricoverati ora in altri reparti o in altri ospedali, di Psichiatria, Oncologia e Nefrologia.

Aperta un'indagine per omicidio colposo

Il sostituto procuratore di Bergamo Letizia Ruggeri ha formalizzato questa mattina l'indagine sull'incendio. L'inchiesta è per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Anche oggi proseguiranno gli accertamenti di Procura e polizia di Stato per scoprire le cause del rogo.