La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata grazie alla a presenza di un promontorio anticiclonico di matrice nord-africana, seppur con le Alpi lambite da un flusso umido occidentale. Un po' di variabilità sui rilievi alpini, mentre a fine giornata possibilità di temporali in arrivo sull'angolo nord-occidentale della regione, segnatamente sulla Val Chiavenna. Temperature in ulteriore lieve aumento, caldo afoso in pianura, fino a 33-34°C.

La situazione meteo a Varese

A Varese nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,5 µg/m³.