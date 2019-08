Gordona, turista resta gravemente ferito mentre pratica canyoning

Nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, un turista spagnolo di 37 anni è rimasto gravemente ferito mentre praticava canyoning nelle gole strette della Val Bodengo, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio). Subito si sono attivati gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf della guardia di finanza di Chiavenna e i vigili del fuoco di Mese. L’uomo è stato così recuperato dalle gelide acqua del torrente Boggia e trasportato con un elicottero, giunto da Brescia, all’ospedale di Sondrio. Tuttavia, vista la serietà dei traumi riportati, il turista è stato trasferito in seguito all'ospedale Morelli di Sondalo. In via precauzionale è stato ricoverato anche l'amico e connazionale che si trovava con il 37enne. I due si sarebbero avventurati senza guida alpina in una zona che non conoscevano bene.

Soltanto una settimana fa, nello stesso luogo avevano perso la vita due turisti di Stoccarda (Germania), anch'essi impegnati nel canyoning.