Una bambina di sette anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale civile pediatrico di Brescia dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in mattinata a Sermide e Felonica, in provincia di Mantova. Sono rimaste ferite in maniera non grave altre due persone, mentre un'altra bambina di due anni risulta illesa. La piccola, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava a bordo di una Punto che ha tamponato un furgone all'incrocio davanti al cimitero del paese.