Cremona, picchia la madre novantenne e si autodenuncia ai carabinieri

Un operaio di 61 anni si è presentato alla caserma dei carabinieri di Cremona e ha confessato di aver picchiato dopo una lite la madre novantenne. La donna è malata terminale e bisognosa di continua assistenza.

In seguito all’autodenuncia, gli agenti si sono recati a casa dell’uomo e hanno trovato la madre con evidenti segni di percosse. Portata dal 118 in ospedale, dopo le sue dimissioni sarà ospitata in una comunità scelta in accordo con i servizi sociali. Il figlio, incensurato, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.