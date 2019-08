A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, a Monza, una donna di 47 anni e i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e il fratello di 11, sono rimasti feriti. Un grosso pino è infatti caduto in via Volta su alcuni balconi, distruggendoli. I tre sono stati colpiti dai calcinacci mentre passavano per la strada e sono stati portati in ospedale. La 13enne ha riportato un trauma cranico e lesioni alla schiena e a una caviglia. Solo lievemente feriti invece il fratellino e la madre.

Danni causati dal maltempo (ANSA)

Danni e disagi anche in altre zone della Lombardia

Casi analoghi si sono presentati in zone della Lombardia, come nel Varesotto, nella zona Nord di Milano e nel Bresciano, dove una casa di riposo è stata scoperchiata dal vento, a Rudiano. Un violento fenomeno temporalesco, con pioggia e vento intensi, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Bergamo e provincia, dove le temperature sono crollate di 7-8 gradi. Nella Bassa, a Treviglio, si sono registrati nuovi distaccamenti dalla copertura del palazzetto dello sport Giacinto Facchetti, già gravemente danneggiato settimana scorsa da una tromba d'aria. Alberi abbattuti a Martinengo e a Spirano, sempre nella Bassa, mentre a Mornico diversi quartieri sono rimasti senza la corrente elettrica. Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, ha fatto chiudere per precauzione il viale del Santuario di Santa Maria del Fonte, meta ogni anno di 6 milioni di pellegrini da tutto il mondo. Allagati inoltre alcuni tratti dell'Asse interurbano di Bergamo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.