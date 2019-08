Milano, sindacato di polizia: “Due agenti feriti dopo incendio al Cas”

Due agenti di una volante sono rimasti feriti ieri, domenica 4 agosto, durante una protesta scoppiata a seguito dell’incendio divampato nel Cas, centro di accoglienza straordinaria per i migranti, di via Aquila a Milano. A dare notizia del ferimento dei due agenti è il Sap (Sindacato autonomo di Polizia), secondo cui la volante "è stata accerchiata da circa 50 immigrati che, dopo aver distrutto l'auto, hanno mandato in ospedale i due poliziotti, entrambi del Commissariato Lambrate, che hanno riportato fratture per le quali è stata necessaria ingessatura". Durante la protesta sette migranti sono stati arrestati. "Bisogna capire cosa è successo - dice Massimiliano Pirola, segretario provinciale del Sap -. i due agenti sono la prima pattuglia intervenuta e sono stati presi d'assalto. Siamo stanchi", conclude il segretario provinciale. Milano, incendio in un centro di accoglienza migranti: 8 intossicati