Incidente stradale nel Pavese: scontro tra un furgone e tre auto

Un furgone e tre auto sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto questa mattina, lunedì 5 agosto, nel comune di Valle Salimbene (Pavia), sulla strada verso Belgioioso. Dieci i feriti nello scontro, tra cui un bambino: sei persone sono state trasportate al Policlinico San Matteo in codice verde e quattro in codice giallo. Nessuno è in pericolo di vita. Qualche disagio al traffico, rallentato per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere i feriti e di togliere dalla corsia i mezzi coinvolti. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incidente.