Mantova, moto si schianta contro un’auto: morto un 59enne

Tragedia poco dopo le 11 di questa mattina, 4 agosto, alle porte di Mantova. Un motociclista di 59 anni, residente a Verona, ha perso la vita in uno scontro con un’auto. Con lui, in sella alla moto, c’era anche la sua compagna di 55 anni, residente nella città lombarda, che ha riportato alcune lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, la macchina, su cui viaggiava una famiglia di nazionalità brasiliana, composta da madre, padre e due bambini, non avrebbe rispettato uno stop su una strada che immette sulla ex statale Polesana. La moto, una Bmw 1200, sarebbe così finita addosso al veicolo. Nell’urto il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza. L’uomo è stato subito soccorso ma è deceduto durante il trasporto in ospedale.