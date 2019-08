Controlli nel Pavese: chiuso un ristorante e multe per 130mila euro

Quasi 130mila euro di multe, un’attività sospesa, scoperti dieci lavoratori in nero e sequestrati 32 chili di alimenti e 4 litri di vino scaduti. È questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Pavia, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro e ai Nas di Cremona, in diversi locali e ristoranti del Pavese.

I controlli

Nello specifico, i militari hanno chiuso un ristorante di San Martino Siccomario, gestito da un cinese di 49 anni, dopo aver scoperto sei lavoratori pagati in nero ed aver sequestrato carne, pesce e vino scaduti. All’uomo sono state contestate anche sanzioni per 45.500 euro. Una multa di 35mila euro è stata comminata anche al gestore di ditta che si occupa di sicurezza all'ingresso di una discoteca. I carabinieri hanno infatti trovato quattro lavoratori in nero e riscontrato diverse irregolarità, tra cui la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e la mancata formazione del personale in materia di sicurezza. Altre sanzioni, per 23.800 euro e 24.600 euro, sono state infine elevate ai titolari di un altro locale di intrattenimento e di una ditta pulizia.