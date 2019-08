Milano, incendio nella terapia intensiva neonatale del Policlinico

Al Policlinico di Milano questa mattina, sabato 3 agosto, poco prima delle 5, un principio di incendio ha fatto scattare l'allarme. Evacuata per sicurezza la terapia intensiva neonatale, dove erano ricoverati 23 bimbi. Come riportato dall'ospedale, il tutto si è risolto velocemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, forse causate da un corto circuito, non hanno causato danni rilevanti. Al momento i piccoli pazienti si trovano nella terapia intermedia.

Le dichiarazioni

"La situazione sta già tornando alla normalità. Le procedure interne hanno funzionato perfettamente, così come i protocolli di sicurezza messi in atto dal personale. Siamo lieti di confermare che nessun paziente o operatore ha avuto la minima conseguenza, e che non c'è stato alcun danno rilevante nemmeno alla struttura", le assicurazioni del direttore generale, Ezio Belleri. Adesso devono essere controllate le apparecchiature mediche che erano presenti in quella stanza, per scongiurare che i dispositivi anti-incendio possano averle danneggiate in qualche modo.