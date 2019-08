Chiusa discoteca nel Bresciano dopo blitz dei carabinieri

E' stata sospesa la licenza alla discoteca Hard-Core di Ghedi, in provincia di Brescia, a seguito di un’ispezione effettuata da una task force composta dal Nucleo carabinieri Antisofisticazione e Sanità, dal Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro con gli ispettori del Lavoro e dai militari di Ghedi con quelli di Verolanuova (Brescia) specializzati nel controllo del rispetto in materia di pubblici spettacoli e prevenzione incendi. Il provvedimento sarà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

I precedenti

In passato operazioni dei carabinieri nel locale avevano portato a diversi arresti per spaccio di droga e al sequestro di ingenti quantitativi di pasticche di lsd e mdma, oltre a cocaina e hashish. In almeno due occasioni la discoteca è risultata sovraffollata, con 4000 presenze a fronte delle 2000 consentite. Diverse le violazioni riscontrate, tra cui impiego di manodopera in nero, porte di sicurezza risultate chiuse e carenze nel dispositivo antincendio.