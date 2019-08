Fondi russi alla Lega, fissata l'udienza per Vannucci e Meranda

Il Tribunale del Riesame di Milano ha fissato per il 5 settembre prossimo l'udienza per discutere il ricorso contro i sequestri effettuati nei confronti dell'avvocato Gianluca Meranda e dell'ex consulente bancario Francesco Vannucci indagati nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. In quello stesso giorno è fissata anche l'udienza per Gianluca Savoini, presidente leghista dell'associazione Lombardia-Russia, anche lui indagato per corruzione internazionale.

Le carte dei pm

I magistrati di Milano, Gaetano Ruta e Sergio Spadaro, hanno depositato le carte al Tribunale del Riesame dopo il ricorso di Savoini, Meranda e Vannucci. Tra gli atti ci sarebbe anche la trascrizione della registrazione dell'incontro al Metropol di Mosca dell'ottobre 2018 (FOTO), in cui sarebbe avvenuta la trattativa poi sfumata.

L'incontro al Metropol

Gli inquirenti ritengono di aver trovato "tracce interessanti" della presunta trattativa al Metropol, a cui hanno partecipato anche tre russi, tra cui Ilya Yakunin, vicino all'avvocato Vladimir Pligin, quest'ultimo legato a Putin. Secondo i magistrati si tratterebbe di un presunto accordo su una compravendita di petrolio, un affare da 1,5 miliardi di dollari, che avrebbe dovuto garantire, stando a una registrazione audio, soldi alla Lega (65 milioni di dollari) per la campagna elettorale e 'stecche' ai funzionari russi (da qui l'ipotesi contestata di corruzione internazionale contestata ai tre indagati).