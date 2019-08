Incendio in un deposito di rifiuti nel Milanese: nessun ferito

Un incendio è divampato nella notte di giovedì 1 agosto all’interno di un'azienda di trattamento e smaltimento rifiuti di Cambiago, nel Milanese. Si tratta della S.Am.Eco, un impianto di medie dimensioni sito in via delle Industrie, a ridosso del Parco del Rio Vallone. Il rogo è stato spento completamente durante la notte e ha interessato un deposito esterno alla ditta contenente rifiuti in vetro, legno e plastica.

Indagini in corso

Non risultano esserci feriti né, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, emergenze da inquinanti. Sono in corso indagini dei tecnici del Comando provinciale di Milano e dei carabinieri per determinare le cause dell’incendio.