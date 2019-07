Stalking, tenta di estorcere 4mila euro alla ex: arrestato a Saronno

Un 41enne di Saronno (Varese) è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione e danneggiamento aggravato nei confronti dell'ex fidanzata. L’uomo in un primo momento si è presentato a casa di lei fingendosi un fattorino che doveva consegnare un pacco. La donna ha chiamato il 112 e i militari, intervenuti sul posto, hanno scoperto che sull’automobile di lei, a cui era stato rotto uno specchietto, era stata lasciata sul parabrezza una lettera minatoria in cui l’uomo pretendeva 4mila euro.

Le indagini

Il foglio, scritto a mano, era in una busta intestata all'agenzia ACI. Grazie a questo dettaglio i militari dell'Arma hanno identificato e arrestato lo stalker: in casa sua infatti è stata trovata una lettera dell'ACI corrispondente alla busta utilizzata. Nella macchina del 41enne inoltre i militari hanno rinvenuto un coltello di grosse dimensioni e un cacciavite, di cui l'uomo non sapeva fornire alcuna giustificazione. A quel punto è stato arrestato e consegnato all’autorità giudiziaria in attesa della direttissima.