Gallarate, minorenne aggredita mentre passeggia: denunciato un 37enne

Un 37enne è stato denunciato dalla polizia di Stato per aver aggredito sessualmente una minorenne, sabato sera, 27 luglio, a Gallarate, in provincia di Varese. La ragazza, di origini dominicane, stava passeggiando in una via poco illuminata del centro quando l’uomo l'ha sorpresa alle spalle, stringendola a sé. Poco distanti, due poliziotti impegnati in un servizio di pattuglia a piedi hanno notato la minore cercare di divincolarsi dalla stretta dell'aggressore e l'hanno raggiunta. Il 37enne, pluripregiudicato in libertà vigilata, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato poco dopo.