A Menaggio, in provincia di Como, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni per l'omicidio aggravato del fratello, Andro Sandrini, che avrebbe ucciso in uno scatto d'ira. Il primo marzo scorso, in una casa di Sorico (Como), era stato ritrovato il cadavere di Sandrini, un paziente psichiatrico.

Le indagini dei carabinieri

Nel corso dei mesi le indagini hanno permesso ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Pietro Sandrini convivente della vittima e di accertare la dinamica dei fatti: al culmine di uno scatto d'ira e avvalendosi di un'arma da taglio, l'uomo aveva ucciso il fratello. I Sandrini avevano un altro fratello, Alfredo, ucciso a colpi di carabina nel 2014 sulla pista ciclabile di Gera Lario, nel Comasco. Per quel delitto, nato da un debito di droga, un pescatore è già stato condannato in via definitiva.

