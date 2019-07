Milano, danneggiamenti alle stazioni della metro: tre nuove denunce

Gli agenti della Digos hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di tre giovani, ritenuti vicini nell'area anarco-autonoma, secondo gli inquirenti i tre avrebbero preso parte, lo scorso 21 maggio, al danneggiamento di alcune stazioni della metropolitana di Milano, in particolare delle stazioni Repubblica, Missori, Garibaldi e Zara, sulla linea 3.

I danni alla metro

La manomissione dei tornelli e dei distributori di biglietti, anche con schiuma poliuretanica, ha causato danni, quantificati da Atm, per oltre 70 mila euro. L'azione, condotta tra l'altro da appartenenti al movimento "ATM: Autoriduciamo i trasporti metropolitani", sarebbe stata una risposta all'aumento a 2 euro del biglietto per il trasporto pubblico. Le indagini hanno consentito di individuare e indagare otto persone per danneggiamento aggravato in concorso. I tre giovani sono ritenuti gli autori materiali dei danneggiamenti.

Le perquisizioni

Due di loro sono maggiorenni, entrambi occupanti abusivi di un appartamento in zona Ticinese, e uno è un minorenne che risiede in zona San Siro con i genitori. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati una serie di indumenti indossati sia durante l'azione, alcuni per coprirsi, sia dopo. Gli agenti hanno sequestrato i telefoni cellulari che verranno analizzati per ricercare ulteriori elementi probatori.