Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 28 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un minimo depressionario si isola al mattino tra basso Piemonte e Liguria determinando condizioni perturbate anche in Lombardia. Giornata perturbata con piogge e acquazzoni diffusi nella prima parte del giorni, anche a carattere temporalesco. Generale miglioramento serale, con tempo asciutto e nubi in graduale dissolvimento a partire da Ovest. Clima fresco, temperature non oltre i 24-25°C.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5 µg/m³.