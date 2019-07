Milano, mobilità: monopattini elettrici consentiti nelle aree pedonali

Da oggi, sabato 27 luglio a Milano è iniziata la sperimentazione, della durata di un anno per la circolazione di monopattini e di tutti i veicoli simili come segway, hoverboard, skateboard e monoruote.

Il regolamento

Il Comune ha recepito le linee guida previste dal ministero dei Trasporti: la circolazione dei monopattini e degli altri micro-veicoli elettrici verrà consentita nelle aree pedonali, purché la velocità del mezzo non superi i 6 chilometri orari, poi su piste e percorsi ciclabili e ciclopedonali e nelle Zone 30, con il limite di velocità di 20 chilometri orari, appena sarà posizionata la segnaletica. Saranno vietate le strade con il pavé e le corsie preferenziali, anche in Zone 30. Il decreto prevede che i dispositivi siano dotati di limitatore di velocità. I cartelli stradali dedicati alla micromobilità elettrica previsti sono duecento.

Multe e restrizioni

La sanzione per chi non rispetterà le regole della sperimentazione sarà di 26,99 euro, che scenderà a 18,20 se si paga entro cinque giorni. Altre restrizioni riguardano le strade dove sono presenti le rotaie dei tram, nelle aree di parcheggio a fondo cieco, nelle gallerie pedonali. La sosta dei monopattini è permessa negli stalli di sosta dedicati alle biciclette oppure a lato strada dove non è espressamente vietata la sosta e in ogni caso mai in contrasto con quanto previsto dal codice della strada "e sempre con buonsenso affinché non costituiscano un intralcio o un pericolo", come sottolinea una nota del Comune.

Le parole di Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato come sulla circolazione dei monopattini è "necessaria una regolamentazione più efficace da parte del governo. Noi cerchiamo di fare la nostra parte ma chiediamo che il governo faccia la sua". Secondo il primo cittadino, infatti, "oggi, di fronte a un utente che non rispetta le regole e mette a rischio l'incolumità sua e degli altri, non possiamo fare un fermo amministrativo del monopattino, questo è un tema".

l commento dell'assessore

I monopattini e gli altri mezzi elettrici di micromobilità "non sono giocattoli e la strada non è una giostra, per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza di tutti - ha concluso l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli - Chi li usa deve farlo con prudenza e attenzione per sé e per gli altri. Soprattutto, è bene ricordarlo, i marciapiede sono fatti per i pedoni".