Milano, agenti trovano per caso refurtiva da 130mila euro in cantina

Oltre Sulle tracce di una pistola detenuta illegalmente, gli agenti della polizia locale in uno scantinato in zona Maciachini a Milano, hanno trovato, oltre all’arma, anche refurtiva del valore di 130mila euro. L’indagine è partita da un intervento dell'Unità Contrasto Stupefacenti, durante il quale è emerso che un pregiudicato, già arrestato per spaccio, era in possesso di un'arma detenuta illegalmente. Gli agenti hanno individuato lo scantinato e, quando il sospettato vi si è recato insieme a un amico, è scattato il blitz.

La refurtiva

Nel locale gli agenti hanno effettivamente trovato l'arma, una pistola calibro 22, messa in una scatola di cartone, ma anche abiti ed elettronica che, dopo i primi accertamenti compiuti dall'Unità Reati Predatori della polizia locale, sono risultati rubati. In totale, sono stati recuperati 248 fra oggetti e capi d’abbigliamento, di cui molti ancora imballati e con l'etichetta antitaccheggio. Si tratta di 79 telefoni cellulari, 3 navigatori, 43 computer portatili e 2 fissi, 9 tablet e altri strumenti informatici, abiti e accessori di marca, quattro biciclette.

Tre indagati

Tre persone sono ora indagate per ricettazione, una anche per detenzione illecita di arma da fuoco: sono due egiziani, di 49 e 40 anni, e un 46enne algerino che aveva in uso la cantina. Gli agenti stanno rintracciando i legittimi proprietari della merce rubata e hanno già restituito 12 telefoni cellulari, un tablet e un pc portatile. Gli inquirenti ipotizzano che i furti possano essere avvenuti in parte ai danni di corrieri espressi.