Milano, droga intrisa nei libri e raffinata su un'ambulanza: 5 arresti

I carabinieri hanno sgominato una banda dedita al traffico di stupefacenti, che aveva allestito un laboratorio per la raffinazione della cocaina in un'ambulanza. Quattro sudamericani e un italiano, tutti pregiudicati, sono così finiti in manette. I militari hanno stroncato un vasto traffico di droga tra Perù e Italia. Sequestrati tre chili di cocaina purissima e stupefacente liquido ancora da quantificare.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

I cinque sono stati sorpresi mentre eseguivano un processo chimico di estrazione della cocaina dalle pagine dei libri in un laboratorio ricavato in un'autocarrozzeria abusiva nel centro abitato del comune di Trezzano Sul Naviglio, in provincia di Milano. Lo stupefacente era destinato al mercato di Piemonte e Lombardia.