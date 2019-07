Monza, contraffazione: sequestrati 51mila articoli pericolosi

La guardia di finanza di Monza ha sequestrato oltre 51mila articoli pericolosi a seguito di attività di contrasto all'importazione e alla vendita al dettaglio di beni fabbricati in violazione del codice del consumo. I controlli hanno interessato un'azienda brianzola, gestita da un imprenditore cinese, che vendeva migliaia di giocattoli privi del marchio CE, oltre a numerosi accenditori a gas privi della sicura anti accensione.

Il sequestro

Per tutti questi prodotti, del valore di circa 36mila euro, non esisteva alcuna etichetta indicante la provenienza o i canali di importazione. Inoltre, non erano riportate indicazioni sulla composizione o sui materiali utilizzati per la fabbricazione né avvertenze in grado di informare i consumatori circa le corrette modalità di utilizzo o su eventuali rischi connessi a un uso improprio.