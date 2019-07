Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 25 luglio

La situazione meteo in città

A Milano giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Poche novità in vista per la Lombardia: nuova giornata di bel tempo ma con caldo molto intenso ed afoso. Temperature diurne diffusamente oltre i 34-35°C, associate ad alti tassi di umidità relativa. Particolarmente caldo anche durante le ore notturne, complice la scarsa ventilazione. Non si esclude qualche focolaio temporalesco tardo pomeridiano sulle Alpi più settentrionali.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,9 µg/m³.