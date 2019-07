Sciopero a Milano oggi 24 luglio: si fermano i mezzi Atm e i treni

E’ stato proclamato per oggi, mercoledì 24 luglio, uno sciopero nazionale dei trasporti che, a Milano, interesserà sia le linee Trenord che quelle Atm.

Trenord

Per quanto riguarda i treni, l’azienda fa sapere che a essere coinvolto nella manifestazione non sarà direttamente il personale Trenord ma il personale delle infrastrutture ferroviarie sia di Ferrovienord, in sciopero dalle 9 alle 13, sia di RFI - Rete Ferroviaria Italiana, in sciopero dalle 9 alle 17. Autobus sostitutivi saranno istituiti solamente a copertura del servizio Malpensa Express, tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa e tra lo scalo e Stabio. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenze, Trenord consiglia di verificare lo stato del servizio sulla pagina apposita del sito.

Atm

Il personale Atm viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della metropolitana, sarà in sciopero dalle ore 18 alle 22. Le organizzazioni sindacali che hanno aderito allo sciopero indicano come motivazioni “la creazione di un unico sistema logistico dei trasporti e delle infrastrutture, per una mobilità di persone e merci rapida ed efficiente, per regole chiare e trasparenti che impediscano la concorrenza al ribasso tra le imprese, per l’applicazione degli accordi interconfederali che stabiliscano le modalità di misurazione della rappresentanza al fine di meglio garantire il diritto di sciopero, contro il preoccupante aumento degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche”.