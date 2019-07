Incidente nel Pavese, auto finisce fuori strada: grave 86enne

Una donna di 86 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 luglio a Stradella (Pavia). L'anziana stava viaggiando sull'auto guidata dal figlio e la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un albero. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente, un uomo di 57 anni. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118: la 86enne è stata trasportata in elisoccorso all'Humanitas di Rozzano (Milano), dove è stata giudicata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni del figlio, trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Ferita un'altra anziana

In un altro incidente avvenuto osempre nel pomeriggio di martedì, a Bereguardo (Pavia), una donna di 87 anni è uscita di strada dopo aver abbattuto circa 20 metri di guardrail. La vettura guidata dalla pensionata è finita in un fossato: sul posto sono intervenuti, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo dell'auto. L'87enne è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni non sembrano gravi.