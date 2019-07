Buccinasco, conducente pullman arrestato per spaccio di droga

Durante un controllo dei carabinieri è stato colto in flagrante con dosi di sostanze stupefacenti da lui stesso confezionate. Per questo, nella serata di martedì 23 luglio, un uomo di 39 anni, incensurato, è finito in manette a Buccinasco, in provincia di Milano.

Sorpreso con la droga già divisa in dosi

Il 39enne, conducente di pullman di linea per una nota compagnia internazionale, è stato sorpreso dai militari intorno alle 20, mentre si trovava parcheggiato in via dei Mille, a Buccinasco, con in macchina gli stupefacenti. Durante la perquisizione, effettuata con il supporto del cane Denver, un veterano dei servizi antidroga, sono stati rinvenuti tre grammi di cocaina già divisi in sei dosi, poste dentro un pacchetto di sigarette, e sette grammi di eroina, oltre a tutto il necessario per il confezionamento.

L'uomo, che per conto della compagnia privata, normalmente, lavora lungo la tratta Milano-Parigi, è stato arrestato per spaccio.