Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 23 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone subtropicale africano determina una giornata con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con al più qualche velatura di passaggio e rischio quasi nullo di fenomeni diurni anche sui rilievi. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento con caldo afoso e fastidioso con punte anche superiori ai 35°C in pianura.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,5 µg/m³.