Milano, sei auto in fiamme in zona Maciachini: ipotesi incendio doloso

Sei auto sono state devastate dalle fiamme nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, in via Bernardino de Conti e in via Pavoni, in zona Maciachini a Milano. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura. In uno degli incendi è stato trovato del liquido infiammabile, questo, secondo gli investigatori, dimostrerebbe l'origine dolosa del rogo. Le indagini dovranno accertare se gli incendi sono riconducibili allo stesso autore. Nella notte di lunedì 8 luglio, sempre in via Bernardino De Conti, sono andate distrutte altre quattro auto.