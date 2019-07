Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 21 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Si rinforza l'anticiclone, favorendo una giornata soleggiata pressoché ovunque con l'eccezione di qualche sporadico piovasco tra tardo pomeriggio e sera segnatamente sulle Alpi Retiche. Caldo in aumento, più afoso. Temperature diurne diffusamente sui 32-34°C, venti deboli a regime di brezza.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.