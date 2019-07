A Soncino, in provincia di Cremona, un uomo al culmine di una lite ha minacciato con un coltello da cucina la moglie davanti al figlio di 13 anni. Per questo, un indiano di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri. L'uomo era visibilmente ubriaco e i militari l'hanno denunciato per minacce e lesioni aggravate. La donna è stata portata in ospedale a causa di alcune escoriazioni e contusioni. Guarirà in 10 giorni.