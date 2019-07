Estradata dalla Thailandia la donna che truffò George Clooney

Aveva truffato George Clooney con il suo complice, Francesco Galdelli di 57 anni, ed era stata arrestata un mese fa in Thailandia. Adesso la donna, Vanja Goffi di 45 anni, è potuta rientrare in Italia: è atterrata questa mattina, sabato 20 luglio, a Malpensa. Lei e il complice erano finiti in manette, dopo un'operazione internazionale ("Italian Bonnie&Clyde") durata anni. La coppia marchigiana aveva orchestrato molteplici truffe, la più eclatante quella a danno dell'attore George Clooney, il cui nome era stato utilizzato per creare una linea di abbigliamento. I due, inoltre, erano esperti nelle vendite online di Rolex falsi che spacciavano per autentici, arrivando in qualche caso a inviare al malcapitato di turno, un pacco di sale anziché gli orologi richiesti.

Le sorti del compagno

Galdelli, invece, è ancora in custodia cautelare in Thailandia in attesa dell'estradizione e della sentenza del processo che lo vede imputato per il reato di evasione. Rischia una condanna a tre anni di carcere. Nel 2014 Galdelli era stato arrestato all'interno di un hotel di Pattaya, ma il giorno dopo era riuscito a evadere corrompendo le guardie carcerarie con la somma di 20mila Thai Baht (circa 500 euro).

Data ultima modifica 20 luglio 2019 ore 10:58