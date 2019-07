Treno merci travolge auto: ripresa circolazione linea Luino-Gallarate

È ripresa alle 8 di sabato 20 luglio la circolazione ferroviaria sulla linea Luino – Gallarate, sospesa dalle 19:10 di venerdì in seguito a un incidente in cui hanno perso la vita due anziani. L’automobile della coppia, marito e moglie di 82 e 81 anni, era precipitata sui binari da una strada sovrastante la linea ferroviaria, venendo travolta da un treno merci che sopraggiungeva in quel momento. Diversi i disagi per i pendolari: un regionale è stato cancellato e quattro, limitati nel loro percorso, sono stati sostituiti con bus.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due anziani avrebbero perso il controllo della propria vettura, che sarebbe piombata come un proiettile sui binari a Castelveccana, in provincia di Varese, non consentendo al macchinista di frenare per tempo. Quest'ultimo e due colleghi di cabina sono rimasti feriti e in forte stato di shock. L'auto è precipitata su via Europa da un sovrappasso ed è stata travolta dal convoglio che sopraggiungeva in quel momento. Sul posto sono subito arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanze, un'eliambulanza e un'automedica ma i due coniugi erano deceduti sul colpo.