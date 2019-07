Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 18 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone subisce un lieve cedimento per l'arrivo di correnti occidentali. Giornata variabile, comunque in prevalenza soleggiata in pianura. Nel corso del giorno sviluppo di temporali sui rilievi, in sconfinamento a carattere sparso anche alle pianure. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.