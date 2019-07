Milano, intossica la madre e il fratello con il gas: denunciato 55enne

Ha aperto i gas intossicando la madre di 90 anni e il fratello, quindi ha aggradito i carabinieri con calci e pugni. L’uomo, un 55enne con precedenti e visibilmente ubriaco, è stato infine arrestato. È successo nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio in una palazzina di via De Pisis, a Milano. A chiamare il 112 è stata la donna, che intorno alla mezzanotte e mezza ha allertato i militari dell’Arma dicendo che il figlio aveva aperto il gas in casa. Subito sono accorse delle pattuglie che, una volta giunte sul posto, hanno immobilizzato l’uomo non senza difficoltà. Inizialmente, l’aggressore ha accusato il fratello di 61 anni affetto da disturbi psicologici, poi ha dato in escandescenze. La madre e il fratello sono stati trasportati in ospedale in codice verde e trattenuti alcune ore in osservazione per aver inalato del gas. Il 55enne è stato denunciato in stato di libertà.