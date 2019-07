Milano, a Malpensa si celebra l'allunaggio con la mostra di Aldo Rota

Proseguono le celebrazioni per i 50 anni dallo sbarco sulla luna. Anche all'aeroporto di Milano Malpensa, infatti, si festeggia il 50esimo anniversario di quel 20 luglio 1969, che cambiò per sempre la storia dell'umanità. Nelle Club SEA Lounge del Terminal 1 dello scalo meneghino è stata inaugurata la mostra 'Aldo Rota, Energy of Space'.

Visitabile fino a fine novembre

I trenta dipinti dell'artista, visibili fino al 30 novembre, sono stati realizzati fra il 2015 e il 2019 e hanno come soggetto il satellite della Terra. "I passeggeri ospiti delle Sale - ha sottolineato la presidente SEA, Micaela Castelli - potranno ammirare le opere pittoriche che Rota ha voluto dedicare alla luna. È sempre motivo di orgoglio per SEA celebrare l'arte in aeroporto".