Solo un grande spavento. Spiacevole disavventura per Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, che nella mattinata di lunedì 15 luglio si è ribaltata con una moto d'acqua nelle acque del lago di Como, mentre navigava con una coppia di amici. La stessa showgirl ha raccontato l’episodio tramite i propri canali social, pubblicando alcune 'stories' su Instagram.

Nessuna conseguenza per Wanda

'Nos rescataron', ovvero 'Ci hanno salvato', si legge in uno dei numerosi commenti postati dalla showgirl in risposta alle domande allarmate dei follower. Lo spiacevole incidente non ha, per fortuna, causato alcuna conseguenza, né per Wanda, né per la coppia di amici, ripresa inzuppata d’acqua in altre foto scattate e pubblicate dalla showgirl argentina.