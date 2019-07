Incendio in una ditta di traslochi a Bergamo, danni ingenti

La notte scorsa nella zona industriale tra Bergamo e Grassobbio, in via Caboto, è divampato un vasto incendio nella ditta "Traslochi Vergani". Sul posto, intorno alle 4.30, sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi per domare le fiamme che hanno danneggiato alcuni mezzi di trasporto dell'azienda. I pompieri, che sono stati impegnati per molte ore, sono rimasti al lavoro anche in mattinata per smassare i residui. Ancora sconosciute le cause del rogo: ingenti i danni.