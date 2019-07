Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 12 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti nord-occidentali in un contesto ancora in prevalenza anticiclonico favoriscono una giornata sostanzialmente soleggiata sulle pianure lombarde. Maggior variabilità sulle Alpi dove nel pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone temporalesco. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Clima caldo ma nella norma stagionale.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,5 µg/m³.