Milano, investito nel parcheggio della ditta: grave operaio di 64 anni

Un uomo di 64 anni è stato portato in gravi condizioni al Policlinico di Milano dopo essere stato investito da un furgoncino nel parcheggio di una ditta in via Fantoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio è stato travolto in retromarcia intorno alle 12. L'esatta dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita esattamente ma, a quanto si apprende, la polizia riterrebbe si tratti di un episodio accidentale.