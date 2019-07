Settimo Milanese, incendio al deposito di rifiuti: operazioni concluse

Sono terminate verso le 7 di mercoledì 10 luglio le operazioni di 'smassamento' dei materiali roventi all'interno della ditta di trattamento rifiuti di Settimo Milanese, dove nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio è divampato un incendio (FOTO). Ora i tecnici dei vigili del fuoco dovranno eseguire gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, che non ha coinvolto l'ala della struttura dove erano stoccati i rifiuti più pericolosi.

Le operazioni di spegnimento

L'incendio ha interessato rifiuti non pericolosi quali carta, legno e plastica. I tecnici di Arpa Lombardia sono arrivati sul posto martedì hanno iniziato il monitoraggio con le strumentazioni tecniche. Attualmente non si può accedere all'impianto, sottoposto ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), anche per motivi di sicurezza e di stabilità del capannone.