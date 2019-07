Mantova, si ustiona mentre sta accendendo la caldaia: grave operaio

Un operaio di 21 anni è stato trasportato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto gravemente ustionato a Mantova. A quanto si apprende l'uomo, di nazionalità indiana, la sera dell'8 luglio si è bruciato mentre stava tentando di accendere una caldaia all'interno della fabbrica Belleli Energy.

Proclamato uno sciopero di due ore

Il 21enne è stato investito da una fiammata che gli ha provocato ustioni al volto e alle braccia e, in seguito, è stato trasportato in eliambulanza al centro grandi ustionati del Niguarda. La Fiom in mattinata ha proclamato due ore di sciopero per sollevare l'attenzione sulla sicurezza in fabbrica.